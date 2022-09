Jaan Kaplinski ja Tõnu Õnnepalu kirjavahetus sai kaante vahele

"See kirjavahetus sai alguse raamatu "Vaimu paik" kirjutatud intervjuust-eessõnast. Kui see tehtud sai, pani Jaan Kaplinski ette, et võiks ju veelgi kirjutada ning neist kirjadest ehk kunagi ka omaette raamatu teha. Nii kestiski see jutuajamine kirja teel peaaegu kuni Jaan Kaplinski lahkumiseni – 2020. aasta detsembrist järgmise aasta juulini," selgitas Õnnepalu.

Kaplinski ütles ühes oma kirjas, et kirjanduses meeldibki talle kõige enam see, mida võib nimetada intelligentseks lobisemiseks: "Võibolla selline intelligentne lobisemine on ka midagi, mis meil aitab elumere laenetel uppumata ulpida ja ehk neil laenetel kõndidagi, nagu mõned seda olevat teinud."

"Tõnu Õnnepalu on Kaplinskile väga hea vaimupartner, teineteisele ollakse kaks võrdset hingehoidjat. Üha rahutumas maailmas pakub raamatu rahulik, vaatlev iseloom suurt rõõmu ja hingekosutust," kommenteeris tandemit raamatu väljaandja Jaan Tootsen.

Raamatu toimetaja on Tõnis Tootsen, kujundaja Peeter Laurits, väljaandja Aadam ja pojad.