Kreekas Samose saarel toimunud kultuurifestivalil meenutati Jaan Kaplinskit

Festivali avakõnes ütles festivali ellukutsuja Stavros Kondilis, et Kaplinski oli kaudselt festivali üks ärgitajaid-initsiaatoreid, sest esmalt tekkis kogukond, sealhulgas Eesti literaadid ja kunstnikud, seejärel pinnas säärase ürituse jaoks. "Kui Jaan ja Tiia poleks mul korduvalt ja tõsiselt soovitanud oma lugusid jätkata ja avaldada, oleksid need sinna paberikuhja jäänudki. Nüüd on need avaldamiseks valmis," ütles Stavros.

Jaan Kaplinski külastas Samose saart koos abikaasa Tiia Toometiga 2019. kuni 2020. aasta suveni. Ta avaldas Samosel resideerumise järel ka essee "Naturalist Samose saarel" (Vikerkaares 2020. aasta augustis). Varem oli tal ilmunud Kreeka-teemaline "Teekond Ayia Triadasse" (1993).

Jaan Kaplinski mälestuseks ("Remembering the great Estonian poet Jaan Kaplinski") oli väljapanek literaadi Samose loomekodus olevate teostega, tema loometee ja panuse kirjeldus, mõned fotod poeedist Velanidias ning kohalike meenutused. Kohalikud festivalikülalised said festivali kohviku laudadel lugeda Magdalini Thoma tõlgitud 14 Kaplinski luuletust uuskreeka keeles.

Kirjandusplatsil oli esindatud hulk Samosel elavate autorite loomingut, nende seas peamiselt kreeklased, sakslased, hollandlased ja britid. Ent esindatud oli ka Tallinnas sündinud, tatari juurtega Sana Valiulina (eesti keeles "Brežnevi lapsed", 2018, Tänapäev), kes elab ka Marathokamposes. Samuti Aldo Maksimov oma "Samose päevaraamatuga" (2020, Ühinenud Ajakirjad) ning 2021. aastal romaaniauhinna võitnud ning selle kirjutamise ajal Samosel viibinud Mait Vaik ja tema "Simulatsioon". Eesti kunstnikest oli festivalil esindatud Christel Allik ja tema kolm akvarelli Ormose kalurikülast.

Festivali korraldaja Aldo Maksimov avaldas lootust, et kolmandal Pythagorase festivalil on Eesti osa juba suurem, aga mitte ka liiga suur. "Tahame kaasata Eesti saatkonna Ateenas, juttu on nendega juba olnud, aga tahaks loota, et kohal on üks Eesti filosoof, üks Eesti kirjandusteema ja vähemalt üks kirjanik ning kindlasti taaskord ka midagi kunsti vallast."

"Mulle väga meeldiks ka Eesti muusika toomine siia, kuigi see on kallis. Juba on meil tekkimas ka hea koostöö Louis Kahni ühinguga, mille puhul näeme palju huvitavaid kokkupuutepunkte," lisas Maksimov.