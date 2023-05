Mikita: Jaan Kaplinski oli korraga nii kolkapatrioot kui ka maailmakodanik

Põlva Keskraamatukogus esitleti Jaan Kaplinski kogumikku "Kultuurist väläh om hää olla. Võromaiseid lugusid ja luuletusi". Kirjandusteadlase Õnne Kepi poolt koostatud kogumikus on Kaplinski erinevast loominguperioodist pärit võrukeelne ja Võrumaaga seotud looming.

Kogumikuga püütakse edasi anda Jaan Kaplinski loomingu mitmekülgsust, raamatust võib leida nii kirjaniku lapsepõlvemälestusi kui filosoofilisi arutlusi.

"Ta kirjutab kõigest sellest samast, mis on meile juba nagu etnograafiliseks muutunud, näiteks puudelõhkumine, maakündmine või loomapidamine – kuidas sellest võib meile saada peamine ellujäämisvõimalus," rääkis Võru instituudi projektijuht Tiia Allas.

Raamatut illustreerivad fotod kirjaniku jaoks olulistest paikadest Võru- ja Põlvamaal.

"Ma arvan, et Jaan Kaplinski ongi suur mõistatus. Minu jaoks on ta üks avarama pilguga mõtlejaid üldse, kes meil Eestis on olnud," märkis kirjanik Valdur Mikita.

"Kui seda raamatut lugeda, siis saab kenasti selgeks, et Jaan Kaplinski oli ühtlasi nii kolkapatrioot kui ka maailmakodanik – tal õnnestus need kaks rolli väga kenasti ühendada," märkis ta.