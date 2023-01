Lemmit Kaplinski: minu isast jäi maha palju selliseid asju, mis vajavad edasist tööd

Lemmit Kaplinski kinnitas, et temale kui pojale jättis Jaan Kaplinski pärandi lihtsalt isana. "Need asjad, mida me tegime perega, meie traditsioonid ja kombed, söögilauajutud, maakohast mälestused, kõik need asjad, mis käivad tavalise pereelu juurde," ütles ta ja lisas, et samuti on tema isa muidugi ka elu jooksul väga palju kirjutanud. "Aga kui küsitakse, mida ta mulle jättis, siis esimene vastus on see, et ta jättis mulle väga toreda lapsepõlve, väga põneva ja vabadusi täis teismeea ning mälestuse ühest väga heast isast."

"Lisaks neile isiklikele päranditele jäi Jaanist maha väga palju kirjutatud, jäi väga palju ka sellist materjali, mida ei ole avaldatud ja millest väga palju ei kuulu kunagi avaldamisele, aga kõik materiaalsed märgid tema pärandist on jäänud tema tuppa tema riiulitele," selgitas ta ja lisas, et seal on väga palju selliseid asju, mis vajavad edasist tööd. "Mitte enam võib-olla Jaan Kaplinski perekonna poolt, me oleme need lood juba paljuski läbi rääkinud, aga laiemalt nii teadurite poolt kui ka noorte kirjandushuviliste poolt, et avastada, kuidas Eesti väga tuntud ja oluline kirjanik on jõudnud nende luuletuste, teost ja mõteteni."

"On selge, et seda ülesannet ei saa täita üks inimene, seda ei saa täita ka üks perekond, kui on ühiskondlik huvi ja vastutus, siis selleks on ka Jaan Kaplinski selts loodud, et koondada neid inimesi, kelle jaoks Jaan Kaplinski looming ja pärand on olulised ning kes soovivad moel või teisel aidata kaasa selle edasi kandmisele ja uuesti mõtestamisele," selgitas Lemmit Kaplinski ja lisas, et hetkel on neil üle 100 liikme.

"Poole aastaga oleme pannud esmase töörütmi paika ja kindlasti seltsi üheks regulaarseks pidepunktiks saab olema jaanuari lõpupoole Jaan Kaplinski sünniaastapäeva lähistel tähistatav Jaan Kaplinski päev," ütles ta.

20. jaanuaril tähistatakse seda päeva esmakordselt Eesti Kirjandusmuuseumis toimuva üritusega. "Selle päeva lõplikku formaati me alles otsime, aga meil on juba hea kogemus olemas selle seltsi asutamisega, mis toimus mai alguses, meil olid seal mitmed ettekanded, oli ka loominguline vahepala tema ainetel ja sellised praktilised seltsi asutamise tegevused," selgitas Lemmit Kaplinski ja tõi välja, et seekordsel üritusel toimub kolm ettekannet ning kuulutatakse välja Jaan Kaplinski stipendium.

"Selle stipendiumi fondis on 2000 eurot ja see on mõeldud ennekõike noorematele uurijatele, et valida Jaan Kaplinski loomingust mingit tükk, kirjavahetusest või millestki kolmandat ning saada väike rahaline toetus, et sellega edasi minna," mainis ta ja lisas, et järgmistel aastatel loodavad nad minna edasi mustriga, et stipendiumi saajad tulevad Jaan Kaplinski päevale oma uurimistöö tulemusi ka tutvustama.