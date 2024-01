Jaan Kaplinski stipendiumi pälvisid Beatrice Veidenberg ja Mihhail Trunin

Tartus tähistati 19. jaanuaril Jaan Kaplinski päeva, mille puhul andis Jaan Kaplinski Selts välja temanimelise stipendiumi.

Stipendiumile esitati taotlusi väga erinevatest uurimissuundadest, sealhulgas näiteks keele ja kirjanduse, aga ka keskkonnahumanitaaria poole pealt. Komisjon otsustas tänavu jagada 2000-eurose stipendiumi kaheks.

Beatrice Veidenbergi uurimisteemaks on antiiktragöödiat uuendanud Aichylose teose "Palujannad" kooriosa ja selle poeetilis-müütiline keelekasutus, Mihhail Trunin uurib aga toimetajate mõju Kaplinski viimasele viiele vene keeles kirjutatud luulekogule ning Kaplinski vene keele oskust.

"Veidenbergi stipendiumitaotlus on paljulubav ja tabab humanitaaria essentsi. Ühtlasi luuakse selles sügavalt läbitunnetatud seoseid ka Kaplinski enda mõtlemisega keelest ja iseäranis luulekeelest. Trunini uurimus avardab aga siinset arusaama Kaplinski luulest ja ka sellest, missugune oli tema suhtumine toimetajatesse väljaspool eesti keelt," kommenteeris laureaatide valikut stipendiumikomisjoni esimees Joosep Susi.

"Enamasti tegelesin Kaplinski luulega, Kaplinski venekeelse luulega kirjanduskriitikuna ja praegu see stipendium annab mulle võimaluse vahetada taset ja tegeleda sellega akadeemilisel tasemel ja vaadelda neid probleeme, mida ma hea meelega uuriksin akadeemilise uurijana," sõnas Trunin "Aktuaalsele kaamerale".

"Jaan Kaplinski ise on rääkinud väga palju, kuidas luulekeel on justkui võimalusi täis ja kui palju võimalusi ta pakub. Just seda minu nii-öelda uurimus, magistritöö ning tragöödia just kooriosa analüüs tahabki vaadata: Kuidas siis vanal ajal Kreekas nii-öelda see luule sooritas seda võimalikkust," kommenteeris Veidenberg.

Stipendiumi eesmärk on Jaan Kaplinski pärandi elavana hoidmine. Sellega toetatakse Jaan Kaplinski loomingu uurimist ning tema loomingust lähtuvate ideede edasiarendamist.

Järgmine stipendiumikonkurss avatakse septembris, mille laureaat kuulutatakse välja 2025. aasta jaanuaris toimuval Jaan Kaplinski päeval. Jaan Kaplinski päeva konverentsil astuvad ettekandega üles ka seekordsed laureaadid.