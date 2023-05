Jaan Kaplinski nimelise stipendiumi pälvis Kristel Algvere

Reedel kuulutati Tallinna Keskraamatukogus toimunud üritusel välja esimene Jaan Kaplinski nimelise stipendiumi laureaat, kelleks on kirjanik ja Tartu Ülikooli keeleteaduse nooremteadur-doktorant Kristel Algvere.

Stipendiaadiks valitud Algvere uurimisteemaks on eestlaste ebakindlus oma emakeeles, mis oli ka Kaplinski jaoks väga südamelähedane teema.

"See teema mitte ainult ei külgne Jaan Kaplinski ideedega, vaid tegeleb otseselt ühe Kaplinski loomingus pidevalt kõlava küsimusega. Arvestades, et viimasel ajal kõneldakse üha enam tekstikesksest keeleõpetusest, on uurimus iseäranis aktuaalne ka emakeeleõpetuse kontekstis," kommenteeris laureaadi valikut stipendiumikomisjoni esimees Joosep Susi.

Stipendiumi, mille suurus on kuni 2000 eurot, annab välja Jaan Kaplinski Selts. See on mõeldud toetama uurijaid, kes tegelevad Jaan Kaplinski loomingu ja mõttemaailma uurimisega, lõimides seda 21. sajandi aktuaalsete teemadega, nagu inimese ja looduse suhe, globaliseerumine, tehisintellekt, religioon jms. Stipendium toetab ka Kaplinski loomingu mõju uurimist teistes kultuurivaldkondades.

Stipendiumi üleandmisele järgnes raamatu "Kultuurist väläh om hää olla" esitlus. Kogumik, mille on koostanud Õnne Kepp ja välja andnud Võru Instituut, sisaldab Kaplinski võrukeelseid ja Võrumaa-teemalisi kirjatöid.

Kaplinski loomingust, keelefilosoofiast ning väikekeelte ja -kultuuride saatusest üleilmastumise taustal rääkisid kirjanik ja Kaplinski abikaasa Tiia Toomet ning raamatu projektijuht ja järelsõna autor Tiia Allas. Kaplinski võrukeelseid tekste esitas lauluvormis võru luuletaja Jan Rahman.