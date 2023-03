"Tunde-märgid" on kirjutatud spetsiaalselt lavastuse näitlejatele

Tartu Uues Teatris tegutsev Ivar Põllu on üks mitmest külalislavastajast, kes sel hooajal Linnateatri kava rikastab. "Tunde-märgid" sündis ajal, kui Põllu Arvo Pärdi keskuses residentuuris oli, ning on kirjutatud spetsiaalselt laval olevatele näitlejatele.

"Kevadel saime näitlejatega kokku ja arutasime, mida nemad tahaks teha ja mida nad on teinud ja saime lähemalt tuttavaks ja selle pealt hakkasin näidendit kirjutama," selgitas Põllu "Aktuaalsele kaamerale".

Olles algselt plaaninud teha Tšehhovit, naljatles Põllu, et tema enda kirjutatud "Tunde-märgid" kukkuski lõpuks välja üsna tšehhovlik.

"Kui seda vaadata siis need on äärmiselt banaalsed situatsioonid ja äärmiselt suur kaasaelamine inimestele, kes rähklevad nendes äärmiselt banaalsetes situatsioonides," tõdesid näitlejad Argo Aadli ja Evelin Võigemast.

"Seal on küll vist kõik need erinevad etapid kirjeldatud, millest me kõik läbi käime." Ka näitlejad ise nentisid, et lugu haakub ootamatult palju iseenda elukogemusega ja proovid on olnud kohati lausa teraapilised.

"Me oleme garderoobis naistega vähemalt omavahel rääkinud, et kuidas on sattunud just nii, et mina sellist tegelast mängin ja mina sellist. Me, näitlejad armastame uskuda et need asjad pole juhuslikud, vaid rollid valivad meid välja võimendamaks teemasid, mis elus aktuaalsed on."

"Töö Ivariga ja see materjal on isikliku alateadvuse päästiku lahti päästnud, mingid huvitavad asjad ujuvad pinnale, millele pole ammu mõelnud, ja mis on tegelikult see millest me koosneme."