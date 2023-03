Elektriteatris dubleeriti eesti keelde animafilm "Jakob, Mimmi ja rääkivad koerad"

Osatäitja Katrin Pärna sõnul on sobib animafilm oma stiili ja tempo tõttu ka täiskasvanud vaatajatele. "See on selline veits retrolik ja seda on väga mõnus vaadata," selgitas ta.

Katrin Pärn ja Siim Angerpikk lõid filmis hääle rohkem kui kümnele värvikale karakterile. Peategelasi Jakobit ja Mimmit kehastavad nende lapsed Elisabet ja Hugo.

"Enda häält on ikka natuke imelik kuulata, aga teised on öelnud, et tuli väga hästi," hindas Elisabet Angerpikk oma sooritust.

"Ma esimest korda tegin ja mul on kohe tunne, et võiks ikka veel teha," sõnas Hugo.

Teksti lugesid osatäitjad Tartu produktsioonistuudios Ö. Helirežissöör Martin Kikas tõdes, et sellist täispika animafilmi eestindamist Tartu-siseselt sageli ette ei võeta.

"Iseenesest on see mingisugune märk, et linn suudab enda ökosüsteemis vastata tellimusele, mis tal endal on," märkis Kikas, kelle sõnul on audiovisuaalse meedia valdkond Tartus praegu suures õppimise ja arenemise faasis ning unistamisruumi jagub.

"Kui see konkreetne film on jõudnud selleni, et me mõistame ühe Riia linnaosa olemust rohkem, siis me võiks jõuda ka selleni, et aegajalt mõni Tartut kirjeldav audiovisuaalne kunstiteos kuhugi jõuaks. "Supilinna salaseltsi" näol on näide olemas, aga see ei pea nii jääma – linn areneb ja inimestel tulevad uued mõtted. See võiks olla selline loogiline samm," sõnas Kikas.