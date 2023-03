Mägede Hääl avalikustas esimesed tänavusuvised esinejad

Kahe päeva ja öö jooksul tulevad festivalil lavale Benedek (USA), Gala Drop (Portugal), Margaritas Podridas (Mehhiko), Moin (UK) ning Eestist Shelton San, Kitty Florentine ja Nikolajev.

Kauksi rannas lavale astuv Londoni trio Moin viljeleb unelevat post-hardcore'i ja nende möödunud aastal ilmunud teine album "Paste" jõudis ka Areeni aasta albumite edetabelisse. Trio koosneb Tom Halsteadist ja Joe Andrewst (tumemuusika leibeli Blackest Ever Black juures tegutsenud bändist Raime) ning löökpillimängijast Valentina Magalettist, kes on olnud osaline ka sellistes projektides nagu Vanishing Twin, Tomaga, UUUU ja musitseerinud muu hulgas ansamblite Can ja Wire liikmetega.

Mehhikost Peipsi äärele sõitev Margaritas Podridas esitab nii popima kui ka mürasema otsa indie-rokki. Autor/allikas: pressimaterjalid

Mehhikost Peipsi äärele sõitev Margaritas Podridas esitab nii popima kui ka mürasema otsa indie-rokki. Bänd avaldab tänavu oma kolmanda albumini, mille annab välja plaadifirma Sub Pop.

Mägede Häälel live'iga üles astuv Benedek on garage house'i, boogie funk'i ja downtempo't kokku sulatav produtsent, kelle muusikat on välja andnud plaadifirmad PPU, L.I.E.S., Leaving Records ja Music From Memory ning keda loomingulised tegemised kokku viinud muu hulgas artistidega, nagu Dam-Funk, Delroy Edwards, Tom Noble ja Steve Arrington. Oma oluliseks muusikaliseks mõjutajaks on Benedek nimetanud Uku Kuuti.

Krautrokki, dub'i, funk'i ja elektroonikat uutesse vormidesse valav Gala Drop on trio Portugali pealinna Lissaboni underground-liikumisest. Autor/allikas: Sara Graça

Krautrokki, dub'i, funk'i ja elektroonikat uutesse vormidesse valav Gala Drop on trio Portugali pealinna Lissaboni underground-liikumisest.

Eesti artistidest toob Mägede Hääl esimeses jaos välja hiljuti taasaktiviseerunud müramuusikaansambli Shelton San, möödunud aastal albumi välja andnud elektroonilise muusika produtsent Nikolajevi ja uue elektroonilise pop'i tegija Kitty Florentine'i.

Kauksi rannas seab end festivali raames üles ka Helina Risti karaokeklubi ja kino Sõprusega koostöös sündiv festivalikino "Družba". Järgmine osa üles astuvaid artiste ja DJ-sid avalikustab festival järgmise paari kuu jooksul.