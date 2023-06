Mägede Hääle esinejate nimekirja lisandusid uued artistid

Londonist saabub festivalile esinema muusik-produtsent James Holden, kes andis paar kuud tagasi välja uue albumi "This Is A High Dimensional Space of All Possibilities".

Varem välja kuulutatud trio Moin festivalile siiski täies koosseisus tulla ei saa ning selle asemel on festivalil Raime DJ-sett – muusikat mängib Moini liige, plaadifirma Blackest Ever Black asutaja Tom Halstead.

Ukrainast tulevad lavale Poly Chain ja elektro-artist Zolaa. Oma uut ja funk-muusika albumit esitleb Mägede Häälel esimest korda Suurbritanniast pärit Tapes.

Samuti astuvad lavale Villem Epliku alternatiiv-metal'i ansambel Borm Bubu, Kalli Talonpoika, duo Hello Killu, trio Model Citizen, Robotorr, Skuuba, I Kindly Ask You ja Megamega Superstar.

DJ-dena astuvad festivalil üles Haigla Pidu, Smoke Break, Roma koos Ellen Venega, Hyyru ning Gqom Allnighter (Raul Saaremets ja Siim Nestor).

Varem on festival teada andnud, et sel suvel astuvad Kauksi rannas üles Benedek (USA), Gala Drop (Portugal), Margaritas Podridas (Mehhiko), Nikolajev, Shelton San ja Kitty Florentine, toimub Helina Risti karaokeõhtu ja pannakse püsti festivalikino.