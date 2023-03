Marianne Kõrver: "Trail Baltic" räägib ühiskonna adapteerumisest uute projektidega

Samoson alustas oma teekond Eesti-Läti piiri äärest ja kõndis kavandatud trassi mööda Tallinna, Ülemiste jaama. Hanna rännakut kandis Levila üle sotsiaalmeedias. Filmi liigendavad kohtumised trassile jäävate talude elanikega.

Samoson sõnas, et tema sees tärkas justkui mingi ideesäde ja uudishimu, mis teekonda ette võtma ajendas. "See jõud oli nii tugev seal taga," kirjeldas ta. "Kogu maa-ala ja mis seal juhtuda võiks – see huvitas mind."

Kahe nädala jooksul, mil Hanna trassi läbis, kogunes 160 tundi materjali. Filmi tegijate sõnul ei soovinud nad võtta poolt või vastu seisukohta, vaid pigem vaadelda, anda poliitiliselt kuumaks tõusnud teemale veidi distantseeritum pilk. Režissöör Marianne Kõrver ütles, et "Trail Baltic" kajastab laiemaid probleeme, kui plaanitav superprojekt.

"Me üritame filmi saata riikidesse, mida Rail Baltic puudutab," ütles Kõver. Ta lisas, et filmist koorus välja ka üldisem teema, mis pole ainult Rail Balticut puudutav. "See räägib ühiskonna adapteerumisest igasuguste uute projektidega."