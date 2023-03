Kinodesse jõuab Marianne Kõrveri dokfilm rännakust mööda Rail Balticu tulevast koridori

Läbi lootuste, huumori ja kaotusvalu näitab "Trail Baltic", kuidas tunnevad end suurprojektist puudutatud inimesed. Filmi taustana rullub lahti katkematu maastik, mis on kõigi märkide järgi määratud peagi muutuma.

"Meie lugu võiks rääkida ka Nursipalu harjutusväljakust, Saaremaa tuuleparkidest, Emajõe äärsest tselluloositehasest või tuumajaamast, sest kõigi nende näidete puhul põrkuvad suured tehnoloogilised ideed sooviga säilitada midagi, mis on kellelegi meist ülimalt tähtis," ütles Levila asutaja Daniel Vaarik.

""Trail Baltic" ei ole traditsioonilise vormiga dokumentaalfilm, see on road movie läbi Eesti võsade, kraavide, rabade ja metsatukkade. See on film, kus kohtumised inimestega on juhuslikud, vahetud ja ausad. Film, mis ei ole Rail Balticu poolt ega vastu, vaid mis näitab arvamuste paljusust, muutustega toimetulemise protsessi ning jäädvustab eluolu ja maastikke ühes kaduvas ajahetkes," ütles filmi režissöör Marianne Kõrver.

Režissöör Marianne Kõrver. Idee autorid Hanna Samoson, Daniel Vaarik, Eero Epner. Operaator Hanna Samoson. Helilooja Janek Murd. Tootjad Levila ja Klaasmeri.

"Trail Baltic" on kinodes üle Eesti alates 10. märtsist.