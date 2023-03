Janek Murd avaldas filmile "Trail Baltic" tehtud muusika

"Rännak, teekond, kulgemine ja kaasaelamine, see kõik ongi juba muusika, mis oli vaja lihtsalt ära vormistada," sõnas filmi "Trail Baltic" muusika autor Janek Murd.

"Janekil on haruldane anne tabada lennult filmide vibe'i ning muusika rolli filmis – kas on parajasti vaja hoida tempot, tunda alateadvusest üles tulevaid tumedaid hoovuseid või tunda nimetut igatsust paari efemeerse sündinoodi saatel. Janeki muusikalises menüüs on esindatud kõik tundevarjundid," ütles filmi režissöör Marianne Kõrver.

"Ei metsas matkamine ega ka hiljem sellest filmi vaatamine ei tekitanud sellist filmis olemise tunnet nagu selle muusika kuulamine. Kujutasin ette, et olen ühe oma lemmikfilmi "Nukitsamees" teises osas," kinnitas Rail Balticu raudteetrassi läbi matkanud Hanna Samoson.

Eestisse plaanitakse rajada kiirraudteeliin Rail Baltic, mis looks moodsa ühenduse Euroopaga. Filmis "Trail Baltic" kinnitab Hanna Samoson enda külge kaamerad ning kõnnib Rail Balticu 213 kilomeetri pikkuse trassi läbi. Oma teekonnal kohtab ta Eesti inimesi, need kohtumised on juhuslikud, vahetud ja ausad.

Kuula albumit: