Sakala 3 lavale jõuab Saša Pepeljajevi tantsulavastus "Kuhu kutsuda Liza?"

Lavastuses "Kuhu kutsuda Liza?" teeb kaasa Soome tantsutrupp Aurinkobaletti. Laval on Goldbergi masin, mille seaduspäraselt fataalne mehhaanika saab ka kogu etenduse mudeliks. Määravaks on aga hoopis unenäoline reaalsus.

Pepeljajevi sõnul on lava peal üsna palju kummalisi objekte, mida mitut moodi kasutatakse.

"Alati on huvitav asja vaadata mitte nii, nagu ta on, vaid nagu kujutist," märkis lavastaja. "Kui toolist saab kujund ja ta mängib mingit muud rolli, on see hoopis põnevam."

Goldbergi masin viitab ajalisele järgnevusele, mis justkui pöördumatult kujundaks olevikku. Maailma tajumise viiside uuesti loomine ongi pandud tantsu keelde.

"Ikka öeldakse, et mida sõnadega ei saa rääkida, seda peab tantsima," lausus tantsija Urmas Poolamets.