Arvustus. NKN-i muusika on liiga hea, et seda mitte teada

Obskuurse räpigrupi NKN vinüülile pressitud best of proovib olla korraga väga palju erinevaid asju ning teeb seda suuresti väga hästi.

Kuuest SoundCloudi üles laaditud albumist kokku pandud kompilatsioon on läbilõige moodsa räppmuusika kõlapildist: sämplipõhine produktsioon igapäevaolmest inspireeritud riimidega ("Kilu"), drill'i ja moodsa trap'i mõjutused ("Kadunud telo", "Uus nina") ning näpuotsatäis breakbeat'i ("Organisatsioon"). Selge on see, et NKN-i liikmed ei mängi seda räpiasja esimest korda ja tunnevad end eksperimenteerides vägagi mugavalt.

"Vinüül 1" suur tugevus on asjaolu, et seda on lihtsalt huvitav kuulata. Viited lekkivale tupsule, näpu ümber pandud Piraadi krõpsudele, Beliefi vitamiiniveele ning Erki Savisaare läbikukkunud arvutimängule on vaid mõned veidralt spetsiifilised, mõnusat äratundmisrõõmu pakkuvad killud, mida albumilt leida võib. NKNi liikmed katsetavad erinevate flow'de ja toonidega ning tuletavad meelde, et Eestis on veel räppareid, kes kasutavad häält kui instrumenti ning suudavad luua sisu, mis köidab.

Avaloos "Ahviteater" kõlav fraas "te ei tea meid veel, kuid varsti teate" on loodetavasti prohvetlik, sest NKN väärib kõvasti rohkem tähelepanu, kui nad seda senimaani saanud on. Varjudes toimetamine võib muidugi olla taotluslik ning äkki grupi eesmärk ongi toota palju ja vaikselt. Ometi on albumil "Vinüül 1" leiduv muusika liiga hea, et seda mitte teada. Kui ostad sel aastal ühe kodumaise räpivinüüli, siis võta see.

