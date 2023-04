Renate Keerd: proovin luua nii, et unustan kõik ära ja alustan puhtalt lehelt

Renate Keerd kinnitas, et pärast vabariigi aastapäeva kontsertlavastust sai ta väga palju positiivset tagasisidet. "Ma olin ise ka nii liigutatud, sest tagasisidet tuli nii lähiringkonnast kui ka mulle kirjutasid täiesti võõrad inimesed," ütles ta ja lisas, et teda üllatas just selle tagasiside maht. "Pärast etendust on ikka keegi kirjutanud ka Facebookis ja palunud muusikanimekirja, aga praegu tuli väga suures koguses tänuavaldusi."

Lavastajana on Keerdi sõnul keeruline end pidevalt ületada. "Kuigi pigem on raske sellest lahti lasta, sest sa ei tohi kunstnikuna mõelda pidevalt sellele, et ma pean seal midagi tohutult pakkuma, sest sa pead tegelema selle loominguga," ütles ta ja lisas, et see talle hästi ei kõla, kui keegi ütleb, et mõni lavastus on "tüüpiline Renate Keerd". "See aga viib meid tagasi käekirja ürgse anatoomia juurde, sest oma käekirjast ma kuidagi välja ei saa, ma ei saa lähtuda teistest, ma pean läbi enda sisemise telje käima ja sellest lähtuma."

"Ma tahan alati proovida enda jaoks midagi uut," rõhutas Keerd ja mainis, et sellele vaatamata on tema fookus enamasti inimesel, inimeseks olemisel ning kõigil elu paradoksidel. "Ma proovin niimoodi luua, et unustan kõik ära ja alustan puhtalt lehelt."