Müürileht kuulutas välja noorte filmikriitikute konkursi

Kuigi konkrusi nimetuses on sõna noored, võivad sellest osa võtta ka keskealised ja vanemad kriitikud, sest määratluse all peetakse silma seda, et autori sulest pole varem filmikriitikat avaldatud.

Arvustuse pikkus ei tohiks ületada 3500 tähemärki (tühikutega). Tööd tuleb saata e-posti aadressile [email protected] hiljemalt 8. maiks.

Parimad autorid seovad tekstis selge argumentatsiooni ja asjatundlikud hinnangud loomingulise lähenemise ja kaasakiskuva tundelisusega.

Parima kriitikateksti autorile annab Eesti Filmi Instituut 500-eurose rahalise stipendiumi. Teise koha pälvinule kingivad Kino Sõprus ja Elektriteater aastase tasuta sissepääsu kõikidele tavaseanssidele. Kolmandale kohale jäänud arvustuse autor saab kolm priipääset Sõprusesse või Elektriteatrisse.

Valik parimatest tekstidest avaldatakse juunikuises lehes.