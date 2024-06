Müürilehe filmikriitikute konkursi võitis Erkki Sven Margna

Tänavusse žüriisse kuulusid eelmise aasta suleproovi võitja Piia Õunpuu, tänavune aasta filmiajakirjanik Johannes Lõhmus ja Müürilehe kultuuritoimetaja Helena Aadli.

"Ilmnes, et filmivalik oli saanud üllatavalt tundmatu – nõukaaegsetest tööstusfilmidest reisisarjadeni, eksperimentaaldokist probleemfilmini. Naljakal kombel laekus ka näiteks kolm peldikuteemaliste filmide arvustust, kaks neist Peeter Toominga 1991. aasta lühidokumentaali "Peldik" ja üks Madis Reimundi sel aastal "Eesti lugude" sarjas ilmunud filmi "Sitta kanti" kohta. Esile ujusid ka Margit Lillaki "Südamering" ja Martti Helde värske dokumentaal "Vara küps", millest kummastki laekus lausa kaks kirjatükki," kirjeldas žürii esinaine Helena Aadli.

"Nagu oli juba eos teada, pidi siiski valima tööde seast välja kõigest kolm ja žürii maitse ei olnudki nii sarnane, kui oleks arvanud," sõnas Aadli. "Võib öelda, et võidutekstide puhul said otsustavaks kaasakiskuvus, katsetusjulgus, isikupära ja meeldejäävus. Väga häid töid oli muidugi ka väljajäänute hulgas ja nagu üks žüriiliige osutas, siis olgu see kui klišee tahes, aga tahaks julgustada osalenuid edasi kirjutama!" lisas ta.

Konkursi esikoha võitis Erkki Sven Margna arvustus "Pecunia non olet" Madis Reimundi "Eesti lugude" sarjas ilmunud filmile "Sitta kanti". Teise koha pälvis Krismar Rosin arvustusega "Dokumentaalfilm, mis räägib silmadega" Valeria Andersoni filmile "Johannes Lauristin 1899–1941". Kolmanda koha vääriliseks hindas žürii Marie Undi arvustuse "Peldik – üks sitaks hea koht" Peeter Toominga filmile "Peldik".

Osalema olid oodatud autorid, kelle sulest polnud varem filmikriitikat avaldatud.