Müürilehe filmikriitikute konkurss keskendub tänavu utoopiatele ja düstoopiatele

Konkursi teema on küll utoopiad ja düstoopiad, ent filmidele Müürileht piiranguid ei sea. "Utoopiad ja düstoopiad võivad rulluda lahti nii minevikus, olevikus kui ka tulevikus. Kas mõni düstoopiline linateos aitaks mõista tänapäeva eriti hästi või ehk on mõni film kujutanud seda, mis saab siis, kui midagi ei muutu? Milliseid utoopiaid me väärime ja vajame?" kirjutasid nad konkursi saatetekstis.

Eriti ootab Müürileht töid, kus on teravat argumentatsiooni, julgeid valikuid ning kus autori hääl kõlab veenvalt. Arvustus võiks olla kuni 3500 tähemärki pikk, konkursil on osalema oodatud kõik, kes pole varem filmikriitikat avaldanud.

Parima arvustuse autorile on Eesti Filmi Instituut pannud välja 500-eurose stipendiumi. Teise koha võitjale pakuvad Kino Sõprus ja Elektriteater tasuta kinokülastusi terveks aastaks. Kolmanda koha pälvinud autorit ootab PÖFFi pass.

Põnevaimad tööd valib välja žürii ja need ilmuvad Müürilehe juuninumbris. Tööd tuleb hiljemalt 1. maiks saada aadressil filmikriitik@muurileht.ee.

Mullu võitis Müürilehe filmikriitikute konkursi Erkki Sven Margna, aasta varem Piia Õunpuu.