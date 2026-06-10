Selgusid Müürilehe filmikriitikute konkursi parimad

Teise koha pälvis Dina Malova dokfilmi "Pangolin: Kulu's Journey" arvustusega, kolmanda kohaga pärjati Varvara Iljina animafilmi "Tuulte oru Nausikaa" arvustuse eest.

"Seekordse Müürilehe filmikriitikute suleproovi jaoks teemat valides tundus, et aegade jooksul on justkui kõik olulised valdkonnad juba läbi käidud. Samas polnud äkki isegi kõige tähtsam neist ehk loodus ja keskkond veel fookuses olnud. Tegemist on kindlasti keerulise teemaga, millest oma esimest filmikriitikat kirjutada, ja seda näitas ka varasemast tagasihoidlikum laekunud tekstide arv," selgitas žürii esimees Peeter Kormašov ja lisas, et tugevaid tekste oli konkursi rohkelt, kuid esikolmikus ei olnud žürii jaoks lõpuks kahtlust.

Tema sõnul ilmnes saadetud arvustustes kirjutajate tõsine ja siiras mure meie tuleviku pärast. "Noored on ju need, kellele selle planeedi elamiseks jätame, nii et just nende hääl peabki selles lõputus ja sageli justkui mitte kuhugi viivas arutelus kõige valjemalt kõlama."

Filmikriitikute konkursi žüriisse kuulusid sel korral Peeter Kormašov, Tristan Czar Aasmäe ning eelmise aasta võitja Juuli Teder.

Varem on noorte filmikriitikute konkursil tunnustatud mitmed nüüdseks tuntud autoreid nagu Ralf Sauter, Maria Helen Känd, Katharina Kala, Nele Volbrück, Johanna Rannik ja Rasmus Kuningas.