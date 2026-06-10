X!

Arvustus. Kõige halvem võimalik stsenaarium

Film
"Tuulte oru Nausikaa" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

Müürilehe filmikriitikute konkursi kolmas koht
Animafilm "Tuulte oru Nausikaa"
Režissöör ja stsenarist Hayao Miyazaki

Arvustus ilmus Müürilehes

Miski ei illustreeri keskkonnakaitse olulisust paremini kui kõige halvem võimalik stsenaarium. "Tuulte oru Nausikaa" õõvastav algus paiskab meid kohe julma reaalsusesse. Lendav raudne kindlus kõrgub tühermaa kohal, samal ajal kui tegelased, kelle näod ja isegi ustavad ratsud on kaitstud gaasimaskidega, rühivad läbi saastunud metsa. Kõik see meenutab alateadlikul tasandil Hiroshima ja Nagasaki tragöödiat ning viib meid tuhandete aastate kaugusele tulevikku, kus suur tsivilisatsioon on hävinud. Sellest ajast saadik katab laastatud maad niinimetatud mets – mürgiste seente tihnik, mis ähvardab inimkonna jäänuseid surmaga. 

Ehk siis olukord on pea peale pööratud: loodust ei kaitsta, seda kardetakse. Parimal juhul püütakse kontakti vältida, halvimal hävitada. Loodus on inimkonna alla surunud ning mets neelab kõik oma teel, mürgitades õhku. Nagu sellest veel vähe oleks, lisandub mitmekesine ja ohtlik fauna, täpselt selline, mida keskmine inimene instinktiivselt ei salli: lülijalgsed, vastsed, kiilid – kõik hiiglaslikud. Jah, te saite õigesti aru, nad eritavad mingit vedelikku, kõditavad oma tundlatega (aitäh, et mitte tentaaklitega), on ogalistes kestades ning paarisarvu jalgadega, mida on kindlasti rohkem kui kaks. Kõige ohtlikumad neist, karjadena, hävitavad linnu sama halastamatult nagu gasellikari sai jagu Mufasast. 

On üsna lihtne mõista, miks mõned asulad tahavad metsa hävitada, aga peategelanna ei ole selline. Üllataval kombel, isegi hoolimata sellest, et tema isa kannatab mürgi põhjustatud haiguse all, on Nausikaa justkui ainus, kellel on anne või lihtsamalt öeldes empaatia kõige elava suhtes. Ta on isegi sõbrunenud väikese orav-rebasega (loodame, et tegemist on mutandi, mitte orava ja rebase armuloo viljaga – kuigi, kes olen mina, et kohut mõista?).

Loo käigus saab ta teada, et mets on kogu selle aja maailma, mille inimesed on mürgitanud, puhastanud. Veelgi enam, puhta vee läheduses kasvavad taimed ei kujuta endast ohtu. Nausikaa peamisteks vastasteks saavad hoopis inimesed – armetud imperialistid, kes võitlevad absoluutse relva pärast, mida nimetatakse titaaniks. Ausalt öeldes, selle titaani kõrval, kes purskab suust tuld ja kahtlaselt meenutab inimest, tunduvad hiiglaslikud putukad lausa nunnud. 

Sõda on siin kujutatud kui midagi inimloomusele omast, kui paratamatust, kui soovi hävitada kõik oma teel, ning see soov ei muutu sajanditega. Loomulikult viib see kahe jõu kokkupõrkeni. Kas inimkonnale on tõesti määratud surra, et anda loodusele võimalus rahulikult eksisteerida, või jõuame vahetada ahnuse empaatia vastu? 

Praegu saame öelda vaid seda, et sõda loodusega juba käib. Oleme seda pidanud sajandeid ning meie õnnetuseks oleme isegi võitmas. Kuigi filmi ilmumisest on möödas juba üle neljakümne aasta, muutub selle aktuaalsus ajas ainult suuremaks. Kes teab, võib-olla vahetame varsti kõik oma moodsad nokamütsid gaasimaskide vastu või kolime sootuks maa alla.

Selleks aga, et maa all igav ei hakkaks, laadige alla Miyazaki filme (piraatlus on meie riigis täiesti legaalne, vist), tutvuge klassikaga ja ammutage jaapani tarkust. Kuigi, tegelikult – ärge oodake. Vaadake midagi juba praegu. Eriti arvestades, et Apollo kinodes (tean, et vastikud monopolistid, aga vähemalt suurel ekraanil) jookseb praegu tema retrospektiiv.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: Müürileht

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

16:28

Osale küsitluses: Klassikaraadio kogub kuulajatelt programmi kohta tagasidet

16:20

Ülo Pikkov oma uuest filmist "Maa": see on ka homaaž Heino Parsi "Naelale"

15:32

Voronja galerii sellesuvised kunstnikud: me ei püüa kedagi välja naerda

15:16

Kuraator Kadri Lind: Stencibility on tänavakunstnike suguvõsakokkutulek

13:12

Netflixi jõuab live-action seriaal detektiivkoerast Scooby-Doo

13:08

Maaelumuuseumid matavad mulla tervise hindamiseks eri paigus aluspükse maha

13:05

Tallinnasse jõuab rahvusvaheline elamusnäitus Van Gogh'i loomingust

12:49

Eestist valiti Euroopa filmiakadeemiasse viis uut liiget

12:48

Rahvusooper Estonia esineb järgmisel aastal Soome tuntuimal ooperifestivalil

12:31

Marianne Ostrat: mu püsiv unistus on see, et Eesti autorite filmid jõuaksid rahvusvahelise publikuni

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

08.06

Pildid: Eri Klasi stipendiumi pälvisid Maarja Vaino ja Andrus Kivirähk

09.06

Galerii: EKA tudengid ehitavad varemetest Annelinnale uue maamärgi

10:00

Arjus: oleme liiga kontrollivaks ühiskonnaks muutunud, peaksime rohkem usaldama

09.06

Brüsselis mängiti sajas Eesti külalisetendus

07.06

Rindeoperaator Ivar Heinmaa: kui oled korra laibalõhna tundnud, siis tunned selle igal pool ära

12:49

Eestist valiti Euroopa filmiakadeemiasse viis uut liiget

09:36

Arvustus. Kõige halvem võimalik stsenaarium

09.06

Joonas Tartu: filmilinnaku projekt ei lubanud nii kiiresti edasi liikuda, kui lootsime

09.06

Voronja galerii avab 13. suvehooaja näitusega "Imelikud inimesed"

12.06

Kümne kuuga eesti keelt rääkima õppinud Musubi: mind vaimustas laulupidu

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo