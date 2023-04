Peaasi.ee eestvedamisel valminud raamat aitab elukriisidega paremini toime tulla

Raamatus "Kriis – mis siis?!" vastavad üksteist vaimse tervise valdkonna eksperti noorte vaimse tervise raskustega seotud küsimustele, mis koroona-aastatel Peaasi.ee lehel esitati.

"Kuidas enda emotsioonidega hakkama saada, mis on hästi tähtis noortele, aga ka vanadele. Suhtlemisega seotud teemad, vihaga seotud küsimused. Kuidas ennast motiveerida, kuidas õppida. Need küsimused on viimastel aastatel olnud hästi üleval ja neile on siin siis pakutud vastusevariante," selgitas "Aktuaalsele kaamerale" Peaasi.ee juht ja raamatu koostaja Anna-Kaisa Oidermaa.

Oidermaa sõnul võiks see olla hea käsiraamat nii noortele endile, aga ka täiskasvanutele, kes soovivad noorte teemadega kursis olla.

"Kriisid ei pea ju alati olema ülemaailmsed katastroofid, mis mõjutavad meid kõiki, aga iga inimese elus on kriisiolukordi, kus on vaja midagi teistmoodi hakata tegema, midagi täiesti ümber muuta, kas enda väärtustes käitumises, suhtumises."

Raamatu koostamisel osalenud lastepsühhiaater Ere Vasli tõi olulise lahendusena välja selle, et nii noored kui täiskasvanud omal käel rohkem vaimse tervise alaseid oskuseid omandaks ning oskaks toeks olla nii iseendale kui lähedastele.

"Võib öelda, et nii enne koroonat kui ka koroona ajal läks noorte vaimse tervise näitaja paljude uuringute järgi halvemaks ja on ka sinna jäänud, paranemist me praegu ei näe," tõdes Vasli.

"Samuti ei näe me klassikalisel viisil abistajaid juurde tulemas. Pigem näeme lahendusena seda, et inimesed ise, lähedased, täiskasvanud, lapsevanemad, noored, lihtsalt kõik peavadki ise õppima oma tunnete, kriisidega toime tulema ja raskustega toime tulema," lisas ta.