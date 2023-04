Vadi: "Sada grammi taevasina" võiks olla sisselõige ühe poeedi teadvusesse

"Ma ei tahtnud kirjutada näidendit, mis räägiks, et siis ta sündis, siis ta tegi seda ja toda ja siis ta suri ära," selgitas Vadi "Aktuaalsele kaamerale".

"Ma ei tahtnud teha ka luulekava. See lavastus võiks hoopis olla sisselõige ühe inimese, ühe poeedi teadvusse, kus on koos see aeg ja need tegemised, mis ta enda elus tegi ja samamoodi need kujundid ja read, mis tema tekstides on."

Näitleja Veiko Porkanen ütles, et kohtus põgusalt ka Arturi pojaga, mis oli väga tore ja andis kõvasti inspiratsiooni ja ideid, kuidas seda rolli lahendada. "Aga selline alliksaarelik sirgjoonelisus ja julgus on see, mida ma üritan endaga siin tükis kaasas vedada."

Lavastust mängitakse Tartus, Vanemuise Sadamateatris, peaosas on Veiko Porkanen. Tartlasest poeedi rännaku-, saatuse- ja ajastukaaslasi kehastavad Lena Barbara Luhse, Piret Laurimaa ja Reimo Sagor.