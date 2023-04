Dokumentaalsari "Eesti lood" ootab ideekonkursile uusi projekte

20 aasta vältel on "Eesti lood" talletanud Eesti ja eestimaalaste tegemisi ning ühiskondlikke protsesse läbi erinevate autorite vaatenurga. Omanäoliseks ajastu kroonikaks kujunenud dokumentaallugude sari jätkab seda traditsiooni ja kuulutab välja konkursi järjekorras juba 22. hooaja lugude leidmiseks, mis vaatajate ette jõuavad 2025. aasta alguses.

"Eesti lood" konkursile oodatakse ideekavandeid, mida iseloomustavad kõnetav teemavalik, selge narratiiv, tugevad karakterid ja ladus filmikeel. Laiale auditooriumile suunatud dokumentaallood peegeldavad Eesti elu siin ja praegu, et jäädvustada Eesti inimesi puudutavaid teemasid. Kõrvuti kogenud professionaalidega julgustatakse konkursil osalema ka uusi ja noori filmitegijaid.



""Eesti lood" on alati rikastanud meie programmi uute teemapüstituste ja põnevate vaatenurkadega," sõnas telekanalite ETV ja ETV2 peatoimetaja Urmas Oru ja lisas, et "Eesti lood" pakub võimalusi avastada ja kajastada nähtusi, mis igapäevases meediavoos tähelepanuradarilt välja võivad jääda.

Ideekonkursil osalemiseks peab esitama kavandi, mis võtab ühel A4-lehel kokku režissööri idee, peategelas(t)e tutvustuse ning teemavaliku põhjenduse. Ideekavandiga koos võib esitada ka kuni 3 minutit pika video. Konkursile esitatud dokumentides peavad olema lisatud režissööri ja produtsendi nimed ning filmi tootjafirma.

Konkursitöid oodatakse e-posti aadressile [email protected] hiljemalt 31. maiks 2023.

Esitatud projektide seast valitakse välja teise vooru pääsevad ideed, mille autoritel on võimalik arendada kolme kuu vältel filmi vormi ja jutustamise viisi. Sügisel valitakse nende seast filmiprojektid, mille tootmine algab 2023. aasta lõpus. Konkursiga valitud filme nõustab tootmisprotsessi käigus rahvusvaheline montaažikonsultant. Filmide pikkuseks on 28 minutit, filmid tele-esilinastuvad Eesti Rahvusringhäälingu kanalites.

Dokumentaalfilmide tootmist rahastavad ühiselt Eesti Rahvusringhääling, Eesti Filmi Instituut ja Eesti Kultuurkapital. Ühe filmi tootmiseks eraldatakse 25 000 eurot, tootja omaosalus peab olema vähemalt viis protsenti. ERR omandab dokumentaalfilmide tele- ja veebiõigused.

"Eesti lood" esimesed filmid valmisid juba 2003. aastal. Varasemaid filme näeb ERR-i veebikanalis Jupiter.