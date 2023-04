Otseülekanne kell 11: meediapädevuse seminar "Kui tehisintellekt koolimajja jõudis…"

Koos ekspertidega arutletakse koolikeskkonnas tõusetunud küsimuste üle. Kuidas tehisintellekti juba hariduses kasutatakse ning millised on selle positiivsed ja negatiivsed mõjud? Mis on sellega seoses õpetajate senised rõõmud ja mured? Kuidas aru saada, kas koolitüki autor on Juku või tehistaip? Mil moel mõjutab tehistaip riiklikku haridussüsteemi laiemalt?

Seminaril toimub noore kirjaniku Reijo Roosi ja ChatGPT-i mõõduvõtmine luuletuse kirjutamisel ning paneel "Tehisintellekt klassiruumis – õpetaja sõber või vaenlane?". Seminari juhib Anu Välba

Päevakava

11.00 Avasõnad Anu Välbalt

11.05 Haridusministeeriumi esindaja tervitus

11.10 Priit Talv Riigikantseleist

11.50 Kristel Kriisa Riigi Infosüsteemi Ametist

12.20 Sten Tikerpe advokaadibüroost NOVE

12.50–13.10 Vaheaeg

13.10–13.20 Eva Ladva Eesti Rahvusraamatukogust

13.20–13.50 infovastupidavuse nooremteadur Diana Poudel Tartu Ülikoolist

13.50–14.10 Kirjanik Reijo Roos ja Chat GPT

14.10–15.00 Paneel: tehisintellekt klassiruumis – õpetaja sõber või vaenlane?

15.00 I Seminari lõpp