Vanemuise hooaja lõppkontserdil soleerib kahekordne Grammy nominent Martin Kuuskmann

Rasmus Puuri inspireeris teost kirjutama triksteri tegelastüüp, kes ka meie mütoloogias mitmel kujul eksisteerib, näiteks Krati või Vanapaganana.

"Triksteris on midagi kohutavalt kütkestavat, kaasa- ja ligitõmbavat, ta haarab ja tinistab meid ära. Ta võib meie ellu tuua ka värskust, elevust, särtsu. Kuid selline tüüp võib muuta kuju, muunduda, moonduda. Ta võib ühel hetkel olla ka väga ohtlik ja pöörata sinu vastu. See ahvatlus, ohu binaarsus ja pingeväli mind selle teose puhul inspireerisidki," selgitas helilooja.

Kontserdi teise teosena kõlab Tõnu Kõrvitsa "Vihma laulud vikerkaarele". Teos on kirjutatud pühendusega fagotivirtuoosile Martin Kuuskmannile, kes astub Vanemuise sümfooniaorkestri hooaja lõppkontserdil üles solistina.

Vanemuise sümfooniaorkestri hooaja lõppkontsert on pühendatud Sergei Rahmaninovi 150. sünniaastapäevale. Selle puhul tuuakse publiku ette Rahmaninovi viimaseks jäänud suurvorm, energilise rütmi ja lopsakate harmooniatega "Sümfoonilised tantsud", mis oli ühtlasi helilooja ainus Ameerika Ühendriikides viibimise ajal kirjutatud tervikteos.

"Nii kummaline kui see ka ei ole, jäävad "Sümfooniliste tantsude" loomisaastad teise maailmasõja päevile, mis annab võimaluse tõmmata paralleele tänase päevaga. Muusika poolest on see teos erakordne ning iseloomustab janu helgema tuleviku järele," kirjeldas kontserdi kunstiline juht Risto Joost.

Vanemuise sümfooniaorkestri hooaja lõppkontserdid toimuvad 12. mail Vanemuise kontserdimajas, 13. mail Jõhvi kontserdimajas ja 14. mail Viimsi Artiumis.