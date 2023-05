Vanemuise sümfooniaorkestriga esinev Kuuskmann: Eestis on alati hea olla

Vene helilooja Sergei Rahmaninovi 150. sünniaastapäeva puhul toob Vanemuise sümfooniaorkester publiku ette helilooja viimaseks jäänud suurvormi "Sümfoonilised tantsud".

"Need sümfoonilised tantsud on väga karakteersed. Tõesti, see on parim muusika, mis on kunagi ühele sümfooniaorkestrile kirjutatud," sõnas dirigent Risto Joost.

Rasmus Puuri 10-minutilise uudisteose "Trikster" ning Rahmaninovi suurteose seob kokku kontserdi keskmes kõlav Tõnu Kõrvitsa "Vihmalaulud vikerkaarele". Fagotil soleerib kahekordne Grammy nominent Martin Kuuskmann.

"Kodus Eestis on alati hea olla," sõnas 32 aastat välismaal elanud Kuuskmann, kelle sõnul pakub talle eriti palju rõõmu, et ta saab kodumaal olla ajal, mil kõik õitseb.

Kuuskmanni sõnul saavad toimuvad kontserdid olema väga emotsionaalse laenguga, sest ettekandmisele tuleb ka Tõnu Kõrvitsa lugu ning tema esimene kokkupuude Kõrvitaga pärineb juba lapsepõlvest. "See on tundeline värk," märkis ta.

Lisaks Vanemuise kontserdimajale toimuvad kontserdid ka Jõhvis ning Viimsi Artiumis.