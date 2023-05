"Kultuuristuudio. Arutelu": kas kunsti nautima pääseb varsti ainult jõukas?

"Kultuuristuudio. Arutelu" saates oleme rääkinud loojate toimetulekust, aga vaatame asja ka teistpidi - publiku seisukohast. Eestimaa suvi on tulvil uusi suvelavastusi, festivale ja kontserte. Kui paljud endale aga kultuurset suve lubada saavad, arvestades, et piletihinnad aina tõusevad?

Näiteks teatripiletite kallinemist on märganud enamik lavakunstisõpru, ja ega teatrid ei varjagi, et nad nii viie protsendi kaupa oma piletihinda tõstavad. Teatritel on põhjuseid mitmeid: kallinenud energiakulud, palgasurve ja ka nõue teenida teatud määral omatulu. Mingi osa nendest kuluallikatest tuleb kinni maksta teatrisõbral, kuid kas neil suureneva elukalliduse foonil piletite eest maksmiseks raha üle jääb, pole üldse kindel. Sama lugu on ka muusikafestivalidega, kontsertidega ja ka kinoga.

Jääbki küsimus, kas saaks kultuuripublikule appi tulla riik või peaks seda tegema eraettevõtlus? Või ehk ongi nii, et kultuuri saavad endale lubada tulevikus vaid keskmisest kõvasti jõukamad Eesti inimesed?

Küsimusele, kuidas muuta kultuur ligipääsetavamaks, otsivad "Kultuuristuudio. Arutelu" stuudios vastust ettevõtja Paavo Nõgene ja Ugala teatri juht Garmen Tabor. Saadet juhib Maarja Vaino. Saade on eetris kolmapäeval kell 21.30 kanalil ETV2.