Dirigent Kristiina Poska juhatab esmakordselt Eestis ooperit

Rahvusvahelist karjääri tegev dirigent Kristiina Poska juhatab 18. ja 26. mail Vanemuise teatris Mozarti ooperit "Don Giovanni". See on esimene kord, kui Kristiina Poska kodumaal ooperit juhatab.

Vanemuise teatri muusikajuht ja peadirigent Risto Joost avaldas heameelt, et rahvusvaheliselt lennukat karjääri tegev dirigent Kristiina Poska juhatab esimest korda Eestis ooperit just Vanemuise teatris.

"Kristiina Poska on üks oma generatsiooni juhtivamaid noori dirigente. Ta on Eestis dirigeerinud küll kontserte ja kontsertetendusi, ent oma 15 aastat kestnud ooperidirigendi karjääri jooksul ei ole ta dirigeerinud kordagi oopereid," rääkis Joost.

"Vanemuise muusikaosakonnal ja teatril tervikuna on suur au teha temaga koostööd Elmo Nüganeni lavastatud ooperi "Don Giovanni" hooaja kahel viimasel etendusel. Vanemuise sümfooniaorkestri jaoks on see kindlasti nõudlik ja arendav võimalus luua ja kogeda seda ooperit uue nurga alt. Ooperipublikule on see erakordne võimalus näha ja kuulda Poska säravat ja kirglikku ooperijuhatamist koduses teatrisaalis."

Kristiina Poska on alates 2019. aastast Flandria Sümfooniaorkestri peadirigent ja 2021. aastast Läti Rahvusliku Sümfooniaorkestri esimene peakülalisdirigent. Ta on õppinud Eesti muusika- ja teatriakadeemias koorijuhtimist Toomas Kapteni juhendamisel, misjärel jätkas ta õpinguid Berliini Hanns Eisleri nimelises muusikakõrgkoolis kooridirigeerimise erialal, ning hiljem orkestridirigeerimises professor Christian Ehwaldi käe all. Ta on olnud ka vahemikus 2012-2016 Berliini Komische Operi kapellmeister ja vahemikus 2019-2020 Baseli teatri muusikajuht.

Poska on pälvinud tunnustust rahvusvahelistel dirigentide konkurssidel Ateenas, Londonis, Saksamaal, Taanis ning on muuhulgas võitnud esimese naisdirigendina rahvusvahelise dirigeerimiskonkursi Deutsche Dirigenten-Prize esikoha preemia (2013).

Poska on juhatanud arvukalt mainekaid sümfooniaorkestreid üle maailma. Lisaks dirigendina üles astunud mitmel pool Euroopa ooperiteatrites, sh Berliini Komische Oper, Rootsi Kuninglik Ooper, Norra Ooper, Semperoper Dresden, Inglise Rahvusooper, Soome Rahvusooper, Stuttgardi Riigiooper, Viini Rahvaooper ja Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

Poskat on särava rahvusvahelise tegevuse eest tunnustatud ka 2013 Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemiaga. 2015. aastal nimetas rahvusvaheline muusikaajakiri Bachtrack Kristiina Poska maailma hõivatuimaks naisdirigendiks.

Elmo Nüganeni lavastatud Mozarti ooperit "Don Giovanni" on tunnustatud Eesti teatriauhindade jagamisel kahe muusikaauhinnaga. Muusikajuhi ja dirigendi töö eest sai muusikaauhinna Vanemuise muusikajuht ja peadirigent Risto Joost ning Komtuuri rollitäitmise eest tunnustati 2022. aastal muusikaauhinnaga ka Märt Jakobsoni.