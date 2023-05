Poska: olen oma Eesti ooperidebüüti juba aastaid oodanud

Rahvusvahelistel lavadel tegutsev Kristiina Poska juhatab külalisdirigendina Vanemuise teatris Mozarti ooperit "Don Giovanni". Poska kinnitas, et on oma Eesti ooperidebüüti juba aastaid oodanud, kuid varasemalt pole talle lihtsalt pakkumised sobinud.

Vanemuise selle hooaja kaks viimast ooperi Don Giovanni etendust on märgilised, kuna dirigent Risto Joosti asemel juhatab orkestrit Kristiina Poska. Ta on Eestis dirigeerinud küll kontserte ja kontsertetendusi, aga oma 15 aastat kestnud ooperidirigendi karjääri juures mitte kordagi oopereid.

"Ma olen tegelikult oma ooperidebüüti Eestis ootanud juba väga-väga kaua," tunnistas Poska, et on Eestiga koostöövõimalusi aastaid otsinud. "Põhiliselt tänu minule ei ole see toiminud, sest lihtsalt ei ole asjad sobinud," rääkis ta.

"Kristiina on erakordne isiksus ja vaimustav dirigent, on kahetsusväärne et Eesti publik teda siin vähe kohtab," lausus Vanemuise muusikaline juht Risto Joost. "Ma arvan, et nii tartu kui ka Eesti publik saab olema õnnelik, et Kristiinal kalendris selline vaba hetk tekkis."

Poska on alates 2019. aastast Flandria Sümfooniaorkestri peadirigent ja 2021. aastast Läti Rahvusliku Sümfooniaorkestri esimene peakülalisdirigent. Ta on juhatanud arvukalt sümfooniaorkestreid üle maailma.

Poska sõnas, et on eemalt Vanemuise arengul silma peal hoidnud. "Kõik need uued tuuled ja arengud, mis siin toimuvad, ka väga suures osas tänu Risto Joostile, on absoluutselt suurepärased," ütles ta. "Ma imetlen seda ja mul on hästi hea meel, et meil on Eestis sellised talendid, kes eesti kultuurielu tõesti missioonitundega arendavad ja parandavad ja igas mõttes paremaks teevad."

Külalisdirigent juhatab Vanemuise väikses majas Elmo Nüganeni mänguliselt ja kaasaegselt lavastatud Mozarti ooperit "Don Giovanni".

Poska sõnul on Mozarti muusika dirigeerimine suur väljakutse. "Kogu muusika on hästi alasti, iga väiksemgi viga tuleb välja. Selle muusika retoorika ja sisu – see on tegelikult väga-väga raske."

"Aga nii palju kui ma olen kuulnud, siis siin on juba väga hea töö Risto Joosti poolt ära tehtud, nii et mõnes mõttes tulen mina vilju nautima," lisas ta.