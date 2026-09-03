Tšellist Edgar Moreau: interpreet on tõlk helilooja ja publiku vahel

Orkestri asutas 1982. aastal prantsuse kultuuriministeerium ning see annab andekatele noortele võimaluse valmistuda kutselise orkestrandi tööks.

Kuigi orkestris mängivad Prantsusmaa ühed parimad noored instrumentalistid, nõuab dirigent Kristiina Poska sõnul nende ettevalmistus teistsugust lähenemist kui väljakujunenud sümfooniaorkestriga töötamine.

"Noored muusikud, isegi kui nad on kõrgel tasemel instrumentalistid, peavad alles õppima, kuidas orkester koos mängib ja kuidas orkestrisisene hierarhia toimib. Aga samas on neil potentsiaal vajadusel täiesti üle omaenda varju hüpata ja midagi fantastilist korda saata," lausus ta.

Edward Elgari tšellokontserdis soleerib prantsuse tšellist Edgar Moreau, kelle käes kõlab enam kui 300 aasta vanune pill.

"Tšellistile on instrument otsekui tema hääl. Olen sellel tšellol mänginud alates

14. eluaastast. See kuulus minu noorelt lahkunud isale, mistõttu on mul

pilliga väga tugev ja eriline side – see on minu isa pärand," rääkis Moreau,

Klassikaliste suurteoste kõrval võttis orkester kavva ka kaasaegset Eesti sümfoonilist muusikat. Valik langes Erkki-Sven Tüüri teosele "Exodus".

"Tüüril on väga spetsiifiline helikeel ja just tema rütmiline pool on välismaistele orkestritele keeruline. See oli tõeline väljakutse ja seda tuli palju harjutada, aga nad on saanud sellega väga hästi hakkama," ütles Poska.

Moreau sõnul seisneb elava ettekande võlu aga vahetus lavalises kontaktis kuulajatega.

"Interpreedina oleme otsekui tõlgid – lüli helilooja ja publiku vahel. Minu ülesanne on seda teost parimal võimalikul viisil vahendada, pannes sinna samal ajal sisse ka oma energia ja isikupära."

Prantsuse noori muusikuid kuuleb neljapäeval Estonias ja reedel Pärnu kontserdimajas. Edasi suundub orkester Lätti, kus tõmmatakse tuurile joon alla.