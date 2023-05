Kirjanike liidu romaanivõistlusele laekus 62 käsikirja

Romaanivõistlusele esitatud käsikirju hindab žürii koosseisus Rein Raud, Heidi Aadma, Reeli Reinaus, Karl-Martin Sinijärv, Igor Kotjuh ja Tiit Aleksejev. Žürii loeb ja hindab käsikirju anonüümselt, teadmata, kas käsikirja autori pseudonüümi taga on kirjanikuteed alustav või juba tuntud kirjanik.

"Romaanivõistlusele laekunud käsikirjade spekter on äärmiselt lai nii žanri, kirjutamislaadi kui keskete teemade poolest, ajaloolistest fantaasiatest kaugetesse maailmadesse paigutatud lugudeni, aga mõistagi pole puudu ka tänapäeva Eesti elu käsitlused. Positiivsema mulje jätnud tekstid paistavad silma nauditava stiili, korraliku sõnavara ja usutava olustikuga — küll aga tunnen seni veel puudust korralikust loojutustamise oskusest, sageli järgnevad täpselt tabatud pildid üksteisele ilma, et nende vahele tekiks tervikut ühendav sisuline seos. Aga kuna üsna mitu käsikirja seisavad mul veel ees, võib ka olla, et see õige lugu on lihtsalt veel lugemata." ütles žürii esimees Rein Raud.

Romaanivõistlusele oodati eestikeelseid ja varem avaldamata pikema proosa käsikirju mahuga vähemalt 200 000 tähemärki tühikuteta.

Kirjanike liidu romaanivõistlus kutsuti taas ellu 2014. aastal Eesti erakapitali toel.