Kirjastaja: "Punane põrgu" ei jäta küsimust, kas jätta mõni viisnurk kuhugi rippuma

Heljo Mänd andis oma käsikirja Silva Tomingale üle 2019. aastal, võttes kirjastajalt lubaduse raamat välja anda. Nüüd on lubadus täidetud, Silva Tomingas lisas teosele keele- ja nimekommentaare ning ajaloolise tausta, mis aitab toimunut paremini mõista ka nooremal lugejal.

"Siin on sees eestlaste, terve Euroopa ja isegi Aasia lood ehk Heljo Mänd on selles raamatus tänu oma täditütrele Illi Sauverele saavutanud selle, et ta on saanud autentse materjali endiselt poliitvangilt, ja see Illi on otsustanud ühel eluhetkel, et ta toob kõik oma kaasteelised kirjaniku juurde," kirjeldas Tomingas "Aktuaalsele kaamerale".

"Sellest on saanud tohutu panoraampilt, aga mitte selline udune panoraampilt, vaid iga pintslitõmme on tugev, selge, ja igast panoraami osast joonistub omaette lugu," lisas ta.

Paralleelselt küüditatud Illi mälestustega jookseb okupeeritud Eestisse jäänud Heljo enda lugu, täis lõputut hirmu ja pidevat põgenemist.

"Heljo on teinud selle hirmu, mis siinsetel inimestel aastakümneid oli, raamatuga meile uuesti nähtavaks. Ta toob nähtavale hirmu olemuse ja selle, kuidas manipuleeriti inimesi üksteise vastu tegema tegusid, mida tavainimesed ei teeks," kirjeldas ta.

Tominga sõnul võiks raamat olla meeldetuletus ja hoiatus praegustele põlvedele.

"See, kes selle raamatu nüüd päriselt läbi loeb, see küll enam endale idiootset küsimust ei esita, kas jätta või mitte jätta kas või üksainukene viisnurk nõukogude ajast meile kuskile rippuma," leiab Tomingas.

"See võtab viisnurga isu kohe nii ära, kustutab selle täiesti su ajust, ja mingil määral kutsub see raamat inimesi ennast kokku võtma ka praegu," lisas ta.