Elmo Nüganen: nooremale põlvkonnale on casting'utel käimine loomulik protsess

Kolmapäeval, 31. mail kohtus lavastaja Elmo Nüganen eelvaliku läbinud kandidaatidega.

Potentsiaalne väikse poisi osatäitja Artur Toomenurm kinnitas, et talle meeldib näidelda, sest tihtipeale on kehastatavad rollid enda elust huvitavamad. "On üks poiss, kelle ema on surnud ja isa on hullumajas," kirjeldas Toomenurm rolli, millele ta kandideerib. "Ma tundsin ennast rahulikult ja kõik oli hea," kommenteeris ta enda etteastet casting'ul.

"Vanemal generatsioonil oleks võib-olla imelik ennast kusagil pakkumas käia, aga noorem põlvkond võtab seda / .../ üsna loomulikult, osalemist, ja ka seda, et nad ei jõua finaali," rääkis lavastaja Nüganen osatäitja otsingutest.