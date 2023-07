Elmo Nüganen: "Dissonantsed" on kahtlemata praeguse ajaga seotud

Elmo Nüganen sõnas, et "Dissonantsed" on kahtlemata seotud praeguse ajaga. "Selles kontekstis võib ta kõnetada vaatajat hoopis teistmoodi kui nõukogude ajal 1970. aastate lõpus," ütles ta ja lisas, et lavastuses on tõstetud üles teemad, mis praegusel ajal võivad puudutada või mõtlema panna. "See on ka midagi, millest oleme ka proovides rääkinud, et mis oli siis ja mis on praegu ja kas see on võimendunud, me leiame, et see on ainult võimendunud, võimendunud, võimendunud."

"Kui me räägime "Dissonantsete" teemast, siis see on teisitimõtlejatest, poliitvangidest või inimestest, kes on ka praegusel ajal teatud režiimi all olevates riikides kinnipidamisasutustes, hullumajades või kuskil, kus neid töödeldakse, kus neid püütakse muuta ühiskonnale kõlbulikeks inimesteks," mainis lavastaja.

"Dissonantsetes" astub näitlejana üles ka Tõnu Kaljuste. "Tema andelaad avaldub väga paljude tahkude pealt, küsimus pole ainult selles, et ta on väga musikaalne, vaid tal on väga palju loomeinimesele omaseid tahke, mis kutsuvad loomingulisele põlemisele," selgitas ta ja mainis, et idee seda lugu teha saigi ta Tõnu Kaljustelt. "Seal on üks roll, mis talle väga hästi sobiks, siis ma vist isegi ei pidanud talle seda otse ütlema, see oli iseenesest mõistetav ja selge, et kuna see roll siin on, siis tema peab selle tegema."