Soome televaatajate ette jõuavad kaks Veljo Tormisele pühendatud muusikafilmi

Muusikafilmid kuuluvad YLE suvisesse tele-ja raadioprogrammi "Juurte suvi". Juurte teemale on antud seal laiem vaade, piirdumata üksnes rahvamuusika, pärimuste või sugupuude uurimisega. Vaatajaile pakutakse põnevaid rännakuid nii ajas kui ruumis, kaugetesse kultuuridesse ja unustatud rahvaste maile, ja sealt tagasi tänapäeva.

Muusikadokumentaal "Unustatud rahvaste jälgedes" jälgib Eesti tippkoori Collegium Musicale ja Endrik Üksvärava muusikalist retke läänemeresoomlaste põlistele aladele, kus Veljo Tormis omaaegsetel ekspeditsioonidel käies oli inspiratsiooni kogunud ja kuuldud lood-laulud nende rahvaste hääbumisele määratud tulevikku aimates mastaapseks suurteoseks vormistanud. Collegium Musicale viis vanad laulud tagasi nende sünnipaikadesse, et värskendada praeguste elanike sidemeid kaduva minevikuga ja tugevdada nende identiteeti.

Veljo Tormise enda juurte ja loominguliste lätete juurde juhatab ka teine dokumentaal "Tormis ja tuules", milles dirigendid Rasmus Puur ja Tõnu Kaljuste, muusikateadlane Tiia Järg ning Lea Tormis räägivad helilooja kujunemisloost, tema tegevuse mõjust ja tähendusest Eesti kultuuriloos.

Mõlema filmi autorid on Erle Veber ja Ruth Alaküla, kelle töid on YLE ka varem Soome vaatajatele vahendanud. Filmide tootja on Eesti Rahvusringhääling, Eesti vaatajatele on need kättesaadavad Jupiteris.