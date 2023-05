Tartus tähistatakse poole sajandi möödumist "Raua needmise" esmaettekandest

Kontserdi peateosena kõlava "Raua needmise" juhatavad sisse lõigud teose tekstist (koostanud August Annist, Paul-Eerik Rummo ja Jaan Kaplinski) ja Veljo Tormise mälestustest. Tekste esitab näitleja Katrin Pärn. Teose kannavad ette Tartu Ülikooli kammerkoor ja akadeemiline naiskoor.

Dirigent Triin Kochi sõnul on "Raua needmine" märgiline, müstiline ja tugeva sõnumiga teos eesti muusikaloos. "Olen seda varemgi korduvalt oma kooridega esitanud, aga see, kuidas loo sisu meid täna kõnetab ja puudutab, on lausa ehmatav. Sõja ja tehnoloogia arengu temaatika tekitab tugevat emotsionaalset reaktsiooni ja ka mõistmist. Tunnen, et teose sisu jõuab nii minus kui ka lauljates sügavamale tasandile kui varem. See raputab korralikult."

Veljo Tormise teose "Raua needmine" esmaettekanne toimus 1973. aasta 6. mail Tartu Ülikooli aulas rahuliikumise kontserdil "Veljo Tormis ja rahvalaul". Ettekandele eelnes ka toona teksti lugemine. Teose kandsid ette Tallinna kammerkoor ja dirigent Arvo Ratassepp, nõiatrummil saatis Veljo Tormis.

Kontserdil esitavad koorid lisaks ka muud eesti muusika raudvarasse kuuluvat loomingut. Teiste hulgas kõlavad Veljo Tormise, Mart Saare, Lembit Veevo, Ester Mägi ja Erkki-Sven Tüüri teosed.