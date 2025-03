Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor tähistab juubelit kontsertetendusega

Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor, mis on olnud lahutamatu osa Eesti koorimuusika pärandist alates 1945. aastast, tähistas 3. märtsil oma 80. tegutsemisaastat. Selle olulise verstapostini jõudmise tähistamiseks tuuakse lavale kontsertetendus "Hääle andmine".

Kontsertetendus uurib naise hääle mitmetahulisust – tugevust ja haprust, vaikimist ja kuuldavaks saamist, mäletamist ja unustamist. Lavastaja Maria Uski sõnul on see austusavaldus Tartu Ülikooli Akadeemilisele Naiskoorile ja selle dirigentidele, kes on kujundanud eesti naiskoorimuusika traditsiooni.

Lavastusmeeskonda kuuluvad lisaks lavastaja Maria Uskile ka dramaturg Maria-Lee Liivak ja dirigent Triin Koch.

Maria Usk on nukuteatri lavastaja, draamaõpetuse koolitaja ning mitmete näituste kuraator. Lisaks lavakunstialasele haridusele on tal ka koorijuhtimise diplom, mille ta omandas Piret Taltsi ja Kuno Arengu juhendamisel.

Maria-Lee Liivak on dramaturg ja trükitehnoloog, kelle loominguline tegevus hõlmab kirjanduse ja teatri puutepunkte, sealhulgas tööd raamatukoguhoidjana, toimetajana ja lavastusdramaturgina.

Triin Koch on olnud TÜAN-i dirigent alates 2005. aastast ning on üks Eesti silmapaistvamaid koorijuhte ja laulupeodirigente. Tema pühendunud panust eesti koorimuusikasse on tunnustatud mitmete auhindadega, sealhulgas Eesti Vabariigi presidendi poolt 2025. aastal omistatud IV klassi Valgetähe ordeniga.

Kontsertetendused toimuvad 29. märtsil kell 16.00 Tartus Kammivabriku tehasehoones ja 5. aprillil kell 16.00 Tallinnas Kultuurikatlas.

Kavas on valik klassikalisi Eesti kooriteoseid, uudisloomingut ning spetsiaalselt juubelikontserdiks loodud heliteoseid.