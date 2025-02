Teenetemärgi pälvinud Triin Koch: seda võib kirjeldada kui šokki

Kolmapäeval Valgetähe IV klassi teenetemärgi pälvinud koorijuht ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõud Triin Koch sõnas ERR-ile antud intervjuus, et teenetemärgi saamine on rõõmustav, kuid sel hetkel ka väga üllatav ja mingis mõttes ehmatav uudis.

Uudis teenetemärgi saamisest tuli Triin Kochile suure üllatusena. "Seda võib kirjeldada kui šokki. Selle asja tähendust saan ma mõista, kui ma natuke rahunen ja mõtlen. Hetkel ma olen väga ähmi täis ja püüan kuidagi eluga toime tulla," sõnas Koch.

Triin Koch on suvise üldlaulupeo "Iseoma" segakooride liigijuht. Ettevalmistused peoks lähevad tema sõnul kenasti. "Esimene eelproovide ring on poole peal ja pigem on pilt väga positiivne, võiks isegi öelda, et rõõmustav. Koorid on pigem arvuliselt kasvanud ja huvi on väga suur. Ettevalmistus on tegelikult ka pigem hea, ma hindaks seda täitsa positiivseks," jagas ta.

Koch on lisaks veel Tartu Ülikooli kammerkoori, Tartu Ülikooli Akadeemilise naiskoori kui ka selle vilistlaskoori dirigent. "Kõik muu elu peab ka veel mahtuma sinna graafikusse, ükski oma koori tegevus ega tegemine laulupeo pärast ära ei jää. On kooride juubelid, kontserdid ja kõiksugu asjad, koorilaagrid – kõik peab ära mahtuma, kuigi pildi järgi vaatan, et mitte ühtegi vaba nädalavahetust ei ole kuni juunikuuni," rääkis Koch.

Teenetemärgi pälvimise uudis vajab Kochi sõnul veel seedimist. "See uudis on nii värske minu peas, et ma ei ole jõudnud mitte mingeid plaane tegema hakata," rääkis koorijuht ja lisas, "püüan selle teadmisega olla ja seda enda sees seedida. Loomulikult on see rõõmustav, aga lihtsalt väga üllatav ja mingis mõttes ehmatav antud hetkes."