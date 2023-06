Tõnu Oja ja "Aabitsa kukk" tulevad üheks õhtuks taas lavale

2004. aastal Eesti Draamateatri esietendunud monolavastust "Aabitsa kukk" mängis näitleja Tõnu Oja mängis üheksa aastat.

"Aabitsa kukk" on komöödia, mille mitmed tasandid puudutavad erinevaid teemasid ja probleeme, mis avatakse ühiskonnakriitilisel viisil. Näidendi põhiteema on pisikene ja vaene inimene, kellele pidevalt tehakse ülekohut. Siiski on sel pisikesel inimesel maailmas midagi, mille peale loota – aabits ja onu.

Aabitsast leiab igale küsimusele vastuse. Onu toetab raamatu lugemist, öeldes, mida teha ja kuidas on õige elada. Nii muutub vaese inimese toimetulek elus lihtsamaks, sest oma peaga ei pea mõtlema.

"Aabitsa kuke" autor ja lavastaja Andrus Kivirähk, kunstnik Liisi Eelmaa ja mängib Tõnu Oja.