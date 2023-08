Emajõe Suveteater etendab taas "Ukuaru"

Lavastus räägib sooja südame, targa pea ning selgete väärtustega eesti naistest. Nende valikutest või ka valikute puudumisest. Need naised on avara hingega, sitked, töökad ja allaandmatud. Kord jõulised, siis jälle haprad, üdini naiselikud ja õrnad. Neil on selgroogu, elujõudu ja usku armastusse ning julgust oma südant järgida. "Ukuaru" on meie rahva lugu, kus vaatame tagasi eludele ja saatuse keerdkäikudele, mis resoneeruvad ajatult.

Osades Ursula Ratasepp (Tallinna Linnateater), Pääru Oja, Hannes Kaljujärv (Vanemuine), Garmen Tabor (Ugala), Kärt Kull (Vanemuine), Margus Prangel (Von Glehni teater), Marika Barabanštšikova (Vanemuine), Indrek Kruusimaa, Kirke Kallaste, Elli Koidula Kull.

Helimaastiku on lavastusele loonud Ardo Ran Varres, pälvides selle eest Eesti teatri auhindade sõnalavastuste muusikalise kujunduse nominatsiooni.