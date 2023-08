Noorte muusikaliteater valmistub "Marcella" lavaletoomiseks

Rasketest peresuhetest väsinud Marcella põgeneb suurlinna. Ta leiab sealt parimad sõbrad, uskumatu karjääri ja tingimusteta armastuse.

Nimiosalist kehastav Janet Vavilov on säravaks muusikalinäitlejaks kasvanud koos noorte muusikaliteatriga.

"Marcella on hingeliselt kadunud noor naine, kes tahab enda kohta leida, suurte unistustega. Ja jõuab maailma, mis seda pakub, aga sellega tulevad kaasa ka kõiksugu elus juhtuvad rasked olukorrad," selgitas Janet Jamie Vavilov.

Eesti Noorte Muusikaliteater on kümne aastaga välja toonud 14 lavastust, lavakogemuse on saanud üle 250 noore.

"Kuigi seda võib pidada justkui amatöörteatriks, siis kümme aastat on näidanud, et publikule meeldib ja nad on tagasi tulemas. Seega – ju siis ikkagi midagi õigesti me siin Türil teeme," ütles muusikalinäitleja Mark Oja.

"Mõned on leidnud siit endale päriselt selle, mida nad armastavad: kas siis tantsida, laulda, aidata lavakunstiga, aidata kostüümidega. See on kogu pakett ja noorena sellist asja läbi teha on väga-väga äge," rääkis muusikalinäitleja Kaia-Liisa Kesler.

Eesti Noorte Muusikaliteater tegutseb loovjuhi ja lavastaja Kaarel Orumägi sünnilinnas Türil.

"See on lihtsalt uskumatu kamp andekaid noori, kes on kokku tulnud ja seda tegelikult kümne aasta jooksul kogu aeg. Ja muidugi meiega on olnud teatripublik väga helde, et teatripublikut on meile jätkunud igal aastal ja loodame, et ka sel aastal," rääkis Orumägi.

Muusikali "Marcella" mängitakse Türi kultuurikeskuses alates neljapäevast kümnel korral.