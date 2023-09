Rannarootsi muuseumi näitusel saab näha nii Eesti kui ka välismaa käbisid

Haapsalus asuvas Rannarootsi muuseumis on üleval käbinäitus. Käbide omanik on eestirootslane Toivo Tomingas, kes on neid kogunud nii Eestist kui ka välisreisidelt.

Toivo Tomingas ütles, et tema kogus on enam kui 40 liiki käbid. Tema sõnul jäi suurem kogumise õhin aastate taha ja enam ta sellega aktiivselt ei tegele, sest uusi, vähemlevinud liike on keeruline leida.

"Kui enam uudiseid peale ei tule, siis jääb pisut unarusse. Ajaga juhtub see, et enam-vähem kõik, mis saadaval on olnud, oled kätte saanud ja siis oled näidanud ühele, teisele, kolmandale. Paljud ei tunne huvi, need, kes tunnevad, vaatavad, et oh kui vägev, oh kui tore," rääkis käbikollektsiooni omanik.

Hulk liike on pärit Tomingase varasematelt välisreisidelt. Võrdlus hariliku kuuse käbiga annab aimu, kui suur on Ameerikast pärit suhkrumänni käbi.

"Nad kasvavad kuni poole meetri pikkuseks. Suhkurmänd on ka igavane kolakas puu, nii et nad sirguvad ja kõrguvad seal sekvoiadega vaheldumisi," kirjeldas Tomingas.

Ameerikast toodud käbide kohta oskab ta rääkida palju huvitavaid fakte.

"Näiteks Monterey männi käbi on ka nii suur ja raske toorest peast, et seal on kohustus, et kes sellisesse männikusse tööle või toimetama läheb, sellel peab kiiver peas olema," rääkis ta.

Tomingase kogust umbes poole moodustavad Eesti loodusest, parkidest ja puukoolidest saadud käbid.

Käbinäitust saab uudistada Haapsalus Rannarootsi muuseumi teisel korrusel.