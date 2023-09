Osatäitja "Kabaree. Põrgust": lavastus nõuab näitlejalt pidevat kohalolu

Pooleteisttunnine lavastus kulgeb ilma artikuleeritud kõneta, lugu jutustatakse läbi valguse, koreograafia ja elava muusika. Tanel Saar ütleb, et lavastusest ei maksa otsida Wiiraltit ennast, küll on seal aga kimbuke tema teostelt nopitud tegelasi ja nende võimalikke lugusid. Lavastus on mõeldud vaatajatele alates 16. eluaastast.

"Seda võib nimetada ühe peo anatoomiaks, kui nii võib isegi öelda," tutvustas Saar lavastust, lisades, et inimesed otsivad selles erinevaid naudinguid. "On jõutud kusagile ummikusse, aga eluga on vaja edasi minna ja et [uut] hingamist või õhku saada, siis ongi see pidu ehk kabaree," kirjeldas ta.

Ka osatäitja Karolin Jürise tutvustas, et lavastus räägib üksikutest inimestest, kes erinevaid vahendeid kasutades kontakti otsivad. "Aga nauding läheb nii julgel sammul edasi, et kui kontakt on saavutatud, siis ei olda sellega rahul," teatas ta. "Minnakse edasi nii kaugele, kus kontaktist langetakse jälle üksildusse."

"See lavastus on selline, et kui näitleja siia protsessi tuleb, siis ta annab oma käe mingisugusele totaalsusele, mis nõuab seda, et näitleja on kogu aeg kohal," lisas Jürise.