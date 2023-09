Filmiajakirjanik Hollywoodi streigist: mõned suuremad filmid on edasi lükkunud

"Mõned suuremad filmid on lükkunud edasi, aga ilmselt need tulevad ikkagi kinno," rääkis filmiajakirjanik, kuidas pikalt kestnud streik kinokavasid mõjutanud on. "See mõjutab peamiselt inimesi, kes vaatavad põhiliselt koomiksifilme või frantsiisifilme – see annabki neile võimaluse neile midagi muud vaadata."

"Selle pärast ei maksa liiga palju muretseda," arvas ajakirjanik. "Ja tahaks loota ka, et Eesti filmitegijatele võiks anda see inspiratsiooni enda töötingimuste eest seista, kui on tunne, et see on vajalik," lisas ta.

Ameerika stsenaristide ühendus jõudis pärast pikka streiki kokkuleppele stuudiote ja voogedastusplatvormidega, kuid näitlejad streigivad veel edasi.