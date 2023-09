Stsenaristide ühendus jõudis Hollywoodis suurte stuudiotega kokkuleppele

Alates 2. maist on Hollywoodi stsenaristid (WGA) streikinud. Nendega liitus juulis ka näitlejate gild (SAG-AFTRA), mis on Ameerika filmi- ja teletööstust üleval hoidnud. Streik hakkab nüüd suure tõenäosusega lõppema, kuna paberile saadi stsenariste rahuldav leping.

"Me saame uhkusega öelda, et see kokkulepe on erakordne ja toob kaasa märkimisväärsed hüved ja turvalisuse igale stsenaristide ühingu harule," kirjutas gildi läbirääkimiskomitee oma liikmetele saadetud kirjas. Lepingu üksikasjad plaanitakse avalikuks teha lähiajal pärast sellele veel viimase lihvi andmist.

Stsenaristide ja näitlejate streigi põhjus on keerelnud voogedastusplatvormide poolt makstavate olematute autoritasude ümber, lisaks on loomeinimestele teinud muret üha suurem tehisintellekti kasutamine filmi- ja teletööstuses.

Järgmisena peavad stuudiod kokkuleppele jõudma ka näitlejatega, et sisutootmine võiks täies mahus jätkuda.