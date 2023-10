Galerii: ansambel Night Tapes esines esimest korda Eestis

Night Tapesi populaarseim lugu "Forever" on saanud praeguseks üle 7 miljoni kuulamise ning bändi lood on jõudnud Spotify suurimatesse ametlikesse playlist'idesse nagu "New Music Friday UK", "Chill Vibes", "Dreampop", "Lo-Fi Indie", "Indie Chillout", "Modern Psychedelia" jt. Nende muusikat on mänginud BBC Introducingus, BBC Radio 6 Annie Mac saates, BBC Radio 1 Chillest Shows ja KCRW-is.

Erikülalisena astus üles vokaal-instrumentaalansambel Minimal Wind.