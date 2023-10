Mihkel Mutt: Mati Undil oli palju vigu, aga ta oli hea inimene

Raamatu kirjutamisele kulus Mutil kolm aastat. Kirjaniku sõnul on see tema kohta päris pikk aeg. "Tavaliselt võtab mul raamat ühe aasta," märkis ta, kuid lisas, et parimad biograafiliste raamatute autorid töötavad oma objektiga tavaliselt minimaalselt viis aastat. "Väikse rahva esindaja ei saa nii palju omale lubada," nentis ta.

Teost kirjutades lähtus Mutt Undist endast. "Tänu sellele, et ta läks mingi naiseliku intuitsiooniga kohe asja olemusse, oli Unt suurepärane kultuurikriitik. Ta tabas ära, milles on asi. Teiseks ta oskas seda selges, ilusas, puhtas eesti keeles väljendada. Ja mis kõige tähtsam, ta oli intellektuaalselt aus. Ta ütles kõik ära, mis ütlema pidi, aga niimoodi, et see mitte kedagi ei solvanud."

Kirjanik märkis, et kuigi Undist on varemgi kirjutatud ning isegi film vändatud, on enamasti räägitud Undist kui kunstnikust. "Aga Unt oli ere isiksus, väga huvitav tüüp. Ma tahtsingi kirjutada, mis mees ta õieti oli. Lapsepõlvest kuni lahkumiseni," täpsustas Mutt ning lisas, et samuti soovis ta Unti laiemal taustal projitseerida – sellest ka raamatu alapealkiri "Mati Unt ja tema aeg".

Muti sõnul oli Unt inimene, kes soovis kogu aeg edasi liikuda. "Ta on ise öelnud, et ta ei taha kunagi tagasi vaadata, ta läheb ainult edasi. Sellepärast vahetas teatreid, läks ühest abielust ja ühest sõpruskonnast teise. Ta ei tahtnud teada midagi ka oma varasematest ideedest, see ei huvitanud teda. Ta seisis näoga ainult tuleviku poole."

Mutt märkis, et kuigi Undil oli palju vigu – ta oli hüsteeriline, edev ja otsis tüli –, oli ta siiski hea ja andekas inimene. "Ja heale inimesele võib kõik muu andeks anda," usub Mutt.

Muti sõnul oli Undi varjatud pool üsna avalik. "Ta dramatiseeris oma elu, tõi oma elu lavale. Ta ajas elu ja kunsti teatava piirini segamini," nentis kirjanik. "Tema eraelust on raske rääkida, tal ei olnud seda klassikalises mõttes, tal oli kõik ainult üks suur vaimsus."

Kirjanik leiab, et Unt oli üks suur looduse mõistatus. "Miks on Mati Eesti kultuuris tähtis? See on juurte ja viljade kontrast. Unt oli meie kõigi aegade kõige moodsam inimene, kõige maailmakontaktsem. Aga kust ta pärit oli? Ta oli ääremaalt, ta oli külast, praktiliselt maalt, kus tal ei olnud mingeid toetavaid struktuure ei perekonna ega ümbruskonna näol. Kuidas see on võimalik, et temasugune tekkis sinna kohta täiesti loomulikult, ilma eputamata? Vot see on üks suur looduse mõistatus."