Gert Kiiler andis välja oma esimese lasteraamatu

Kiiler selgitas, et osa raamatusse jõudnud lugudest on omal ajal kirjutatud ETV saate "Lastetuba" jaoks, aga sellest on juba päris palju aastaid möödas. "Kui eelmisel aastal ilmus mul esimene kriminull "Eranuhke ei armasta keegi", siis mõtlesin, et mis edasi saab," ütles ta ja lisas, et kuigi ta hakkas kohe ka järjega tegelema, siis meenusid talle ka mõned ammused muinasjutud. "Lugesin läbi ja polnudki väga viga."

"Uurisin siis oma kirjastaja käest, kas võiks ka selline asi neile huvi pakkuda. Postimehe Kirjastus tõmbas aga parasjagu ilukirjanduse

pealt oma tegevust koomale ja siis pöördusingi Tänapäeva poole" selgitas Kiiler ja mainis, et normaalse paksusega raamatu jaoks pidi ta mõned lood veel juurde kirjutama.

"Tahtsin ikka niimoodi kirjutada, et huvitav oleks nii lastel kui täiskasvanutel, kes ideaalis neid jutte lastele enne magama jäämist ette loeksid. Eks ma arvatavasti kirjutasin selliseid jutte, mis mulle taas endale meeldivad ehk siis selliseid, mida oleks tore ette lugeda, aga samas on siin kindlasti mõjutusi neist muinasjuttudest, mida ma ise lapsena nautisin," rõhutas ta ja kiitis ka Elina Sildre joonistatud

pilte. "Need toetavad imehästi mu lugusid, kuna need on ka sellised n-ö minu lapsepõlve omad."

Kiiler mainis, et lastele kirjutamine on suur vastutus ja küllalt keeruline, sest ajad muutuvad pöörase kiirusega ja väga raske on ette kujutada, mis tänapäeva lastele võiks meeldida. "Samas ma ei proovinudki seda otseselt teha, loodan, et need jutud on võrdlemisi ajatud," nentis ta ja lisas, et veidi kindlust andis see, et ta kirjutas koos Elo Seliranna ja Silvia Soroga umbes 10 aastat ETV "Lastetoale" stsenaariume. "Seega mingi kogemus lastele kirjutamise osas oli ju olemas."

Ta tõi ka välja, et kriminulli "Eranuhke ei armaste keegi" järg on tal ka sisuliselt valmis ja peaks esialgsete plaanide kohaselt ilmuma tuleva aasta alguses. "Eks siis peab vaikselt hakkama kolmanda osa peale mõtlema."