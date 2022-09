Kirjanik Gert Kiiler: ärge solkige krimikirjandust ära

Sel suvel ilmus kirjanikul ja stsenaristil Gert Kiileril kriminaalromaan "Eranuhke ei armasta keegi". Kiiler tõdes kultuurisaates "OP", et kirjutas raamatu seetõttu, et selliseid kriminaalromaane, mida ta ka ise lugeda armastab, eesti keeles enam eriti ei ilmu, mistõttu pidi ta ohjad enda kätte võtma.

"Mulle meeldivad väga krimiraamatud, kuid selliseid raamatuid, mis mulle eriti meeldivad, viimasel ajal eesti keeles eriti ei avaldata. Mõtlesin, et ainus variant on see, et ma pean ise kirjutama sellise, mida ma lugeda tahaks," tõdes Kiiler.

Psühholoogiadoktor Avo-Rein Tereping sõnul on põhjuseid, miks inimesed kriminaalromaane loevad, mitu. Üheks põhjuseks on dilemmad, mida kriminaalsetes lugudes kajastatakse, sest ka päriselus peavad inimesed erinevate valikute vahel valima. Teise põhjusena toob Tereping välja selle, et raamatutes on olemas failid erinevate juhtumite kohta.

"Seal on väga palju sellist, mis sunnib sind loogiliselt mõtlema, veidi tähelepanelikumalt ja ka üldistatumalt vaatama. Krimilugu sunnib inimest mõtlema ning mõtlemine on tegelikult väga raske tegevus. Inimene püüab otsuste vastuvõtmisel pinnapealse info põhjal hästi kergelt otsused vastu võtta," kirjeldas ta.

Tereping märkis, et kriminaallugudel on väga tugev psühhoteraapiline toime. "Kui inimene loeb mistahes lugu, siis paratamatult ta samastab ennast mõne tegelasega. /---/ Selline positiivse lõpuga lugu, kus kuri saab karistatud, annab inimesel kergendust, et maailm ei olegi nii hull."

Kiiler lisas, et üritas oma romaani tuua meelelahutuslikku hõngu, mistõttu ei ole tema teoses toimetavad kurikaelad psühhopaadid. "Loomulikult ei ole nad ka kõige paremad inimesed, aga mul ei teki seda, et ma pean mingit jubedikku armastama," tõdes ta.

Kiileri sõnul kirjutas ta uue romaani eelkõige stiili pärast. "Mulle meeldib selline stiil ja ma ise naudin järjest rohkem kriminullide puhul stiili, kui ma loen. /---/ Mulle meeldib see, et kuri saab karistuse ning tegelased on sellised, et nendega saab positiivselt samastuda."

Kirjanik sõnas, et talle ei meeldi tänapäeva krimikirjanduse puhul see, et detektiividel on küljes erinevad hädad, mistõttu ta kirjutas enda lukku klassikalise kaabuga kangelasi, kes juhtumeid lahendama hakkab. "Kui vanasti peeti krimikirjandust alamklassiks, siis ühel hetkel hakati mõnede teoste kohta ütlema, et ega see ei ole tavaline krimikirjandus, vaid see on nagu päriskirjanduse moodi. Selle peale ütlen, et ärge solkige krimikirjandust ära."